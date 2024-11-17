https://ria.ru/20241117/otravlenie-1984244651.html

В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом

В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом - РИА Новости, 17.11.2024

В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом

Женщина и ее 14-летняя дочь погибли в подмосковном Ногинске, отравившись угарным газом, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:37

2024-11-17T13:37

2024-11-17T13:37

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женщина и ее 14-летняя дочь погибли в подмосковном Ногинске, отравившись угарным газом, сообщает прокуратура Московской области. "Сегодня утром в квартире, расположенной на улице 3 Интернационала в Ногинске, обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки, отмечается в релизе. Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

ногинск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)