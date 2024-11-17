https://ria.ru/20241117/otravlenie-1984244651.html
В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом
В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом - РИА Новости, 17.11.2024
В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом
Женщина и ее 14-летняя дочь погибли в подмосковном Ногинске, отравившись угарным газом, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:37
2024-11-17T13:37
2024-11-17T13:37
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женщина и ее 14-летняя дочь погибли в подмосковном Ногинске, отравившись угарным газом, сообщает прокуратура Московской области. "Сегодня утром в квартире, расположенной на улице 3 Интернационала в Ногинске, обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки, отмечается в релизе. Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом
В Ногинске мать и дочь отравились угарным газом из-за неисправной колонки