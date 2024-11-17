https://ria.ru/20241117/otklyuchenie-1984285356.html

СМИ пишут об отключениях света во всех областях Украины в понедельник

СМИ пишут об отключениях света во всех областях Украины в понедельник - РИА Новости, 17.11.2024

СМИ пишут об отключениях света во всех областях Украины в понедельник

Отключения электроснабжения в понедельник будут проводиться во всех областях Украины, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на украинскую национальную РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:39

2024-11-17T20:39

2024-11-17T20:40

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жкх

украина

россия

киев

дмитрий песков

страна.ua

укрэнерго

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отключения электроснабжения в понедельник будут проводиться во всех областях Украины, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на украинскую национальную энергокомпанию "Укрэнерго". В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. "Отключения света с 06.00 (07.00 мск - ред.) до 22.00 (23.00 мск - ред.) будут завтра во всех регионах Украины... Причина - повреждение энергетических объектов", - говорится в сообщении канала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984260682.html

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в мире, жкх, украина, россия, киев, дмитрий песков, страна.ua, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)