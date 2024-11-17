https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984208737.html
Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России
Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России - РИА Новости, 17.11.2024
Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России
Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:20
2024-11-17T04:20
2024-11-17T04:20
россия
китай
дмитрий шугаев
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
рособоронэкспорт
александр михеев
airshow china
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР). "Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%", — сказал Шугаев. Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным. "Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", — добавил Шугаев. По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия.
https://ria.ru/20241112/aviasalon-1983346225.html
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россия, китай, дмитрий шугаев, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, александр михеев, airshow china
Россия, Китай, Дмитрий Шугаев, Индия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Airshow China
Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России
Глава ФСВТС Шугаев: доля стран ЮВА в портфеле оружейных заказов РФ — почти 50%
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР).
"Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%", — сказал Шугаев.
Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным.
"Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", — добавил Шугаев.
По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия.