https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984208737.html

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России - РИА Новости, 17.11.2024

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:20

2024-11-17T04:20

2024-11-17T04:20

россия

китай

дмитрий шугаев

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

рособоронэкспорт

александр михеев

airshow china

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР). "Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%", — сказал Шугаев. Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным. "Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", — добавил Шугаев. По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия.

https://ria.ru/20241112/aviasalon-1983346225.html

https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html

россия

китай

индия

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россия, китай, дмитрий шугаев, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, александр михеев, airshow china