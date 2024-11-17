https://ria.ru/20241117/opaseniya-1984248445.html

СМИ: чиновники ФБР опасаются преследования со стороны администрации Трампа

СМИ: чиновники ФБР опасаются преследования со стороны администрации Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

СМИ: чиновники ФБР опасаются преследования со стороны администрации Трампа

Действующие и бывшие высокопоставленные чиновники в Федеральном бюро расследований (ФБР) и минюсте США обращаются к адвокатам, опасаясь уголовного преследования РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:24

2024-11-17T14:24

2024-11-17T14:24

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Действующие и бывшие высокопоставленные чиновники в Федеральном бюро расследований (ФБР) и минюсте США обращаются к адвокатам, опасаясь уголовного преследования со стороны будущей администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Множество нынешних и бывших высокопоставленных официальных лиц из министерства юстиции и ФБР начали обращаться к адвокатам в ожидании уголовных расследований со стороны администрации Трампа", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех человек, ознакомленных с ситуацией. По словам собеседников NBC News, многие чиновники начали нервничать уже после победы Трампа на выборах, однако когда тот решил выдвинуть бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора, "тревога значительно возросла". Ранее телеканал сообщал, что предложение Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. В пятницу издание Newsweek писало о том, что ФБР в результате прихода к власти Трампа ожидают глобальные перестановки. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

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в мире, справки, сша, дональд трамп, мэтт гетц, камала харрис, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024