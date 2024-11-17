https://ria.ru/20241117/oon-1984271688.html

Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля

Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля - РИА Новости, 17.11.2024

Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля

Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:48

2024-11-17T17:48

2024-11-17T17:48

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет. "Вчера (в субботу – ред.) в полдень патруль UNIFIL из французских и финских миротворцев во время патрулирования в деревне Бедиас столкнулся с отказом в свободе передвижения со стороны группы лиц, по крайней мере один из которых был вооружен", - говорится в заявлении миротворцев. Сообщается, что патруль сумел обойти препятствие и продолжить движение по запланированному маршруту. "Приблизительно через час, когда патруль пересек деревню Маараке, по нему было совершено около 40 выстрелов сзади со стороны, вероятно, негосударственных формирований", - отмечается в заявлении. UNIFIL подчеркнул, что патруль благополучно достиг базы в Дейр-Кифа, пострадавших среди миротворцев нет, ливанская армия была проинформирована об инциденте. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024