Рейтинг@Mail.ru
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/oon-1984271688.html
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля - РИА Новости, 17.11.2024
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля
Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:48
2024-11-17T17:48
в мире
израиль
ливан
хезболла
оон
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ef7c540a0833257db7a0a911ad38c85.jpg
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет. "Вчера (в субботу – ред.) в полдень патруль UNIFIL из французских и финских миротворцев во время патрулирования в деревне Бедиас столкнулся с отказом в свободе передвижения со стороны группы лиц, по крайней мере один из которых был вооружен", - говорится в заявлении миротворцев. Сообщается, что патруль сумел обойти препятствие и продолжить движение по запланированному маршруту. "Приблизительно через час, когда патруль пересек деревню Маараке, по нему было совершено около 40 выстрелов сзади со стороны, вероятно, негосударственных формирований", - отмечается в заявлении. UNIFIL подчеркнул, что патруль благополучно достиг базы в Дейр-Кифа, пострадавших среди миротворцев нет, ливанская армия была проинформирована об инциденте. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html
https://ria.ru/20241113/islam-1983370848.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3039cf361424f64bda6747e37fd3fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля

Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле патруля в субботу, пострадавших нет

© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет.
"Вчера (в субботу – ред.) в полдень патруль UNIFIL из французских и финских миротворцев во время патрулирования в деревне Бедиас столкнулся с отказом в свободе передвижения со стороны группы лиц, по крайней мере один из которых был вооружен", - говорится в заявлении миротворцев.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов
15 ноября, 00:01
Сообщается, что патруль сумел обойти препятствие и продолжить движение по запланированному маршруту.
"Приблизительно через час, когда патруль пересек деревню Маараке, по нему было совершено около 40 выстрелов сзади со стороны, вероятно, негосударственных формирований", - отмечается в заявлении.
UNIFIL подчеркнул, что патруль благополучно достиг базы в Дейр-Кифа, пострадавших среди миротворцев нет, ливанская армия была проинформирована об инциденте.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Исламский мир стоит на пороге объединения
13 ноября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала