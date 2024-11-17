Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле их патруля
Миротворцы ООН в Ливане заявили об обстреле патруля в субботу, пострадавших нет
© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) заявили, что их патруль был обстрелян в субботу, пострадавших среди миротворцев нет.
"Вчера (в субботу – ред.) в полдень патруль UNIFIL из французских и финских миротворцев во время патрулирования в деревне Бедиас столкнулся с отказом в свободе передвижения со стороны группы лиц, по крайней мере один из которых был вооружен", - говорится в заявлении миротворцев.
Сообщается, что патруль сумел обойти препятствие и продолжить движение по запланированному маршруту.
"Приблизительно через час, когда патруль пересек деревню Маараке, по нему было совершено около 40 выстрелов сзади со стороны, вероятно, негосударственных формирований", - отмечается в заявлении.
UNIFIL подчеркнул, что патруль благополучно достиг базы в Дейр-Кифа, пострадавших среди миротворцев нет, ливанская армия была проинформирована об инциденте.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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