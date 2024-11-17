В Приангарье мужчина погиб во время охоты
В Иркутской области полицейского заподозрили в выстреле в человека на охоте
Охотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он по ошибке застрелил человека на охоте, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства, в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования", — говорится в релизе.
По данным следствия, инцидент произошел накануне в Ольхонском районе. Во время загонной охоты один из охотников выстрелил по "недостаточно наблюдаемой цели" — он полагал, что стреляет в зверя, но попал в охотника. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.
В региональном управлении МВД уточнили, что стрелять мог сотрудник иркутского гарнизона полиции, отправившийся на охоту в свой выходной день. Известно, что у охотников были разрешительные документы, а сама охота проводилась в установленный законом срок.
Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой
27 сентября, 13:05