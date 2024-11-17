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В Приангарье мужчина погиб во время охоты - РИА Новости, 17.11.2024
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10:25 17.11.2024 (обновлено: 13:30 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/okhotnik-1984230687.html
В Приангарье мужчина погиб во время охоты
В Приангарье мужчина погиб во время охоты - РИА Новости, 17.11.2024
В Приангарье мужчина погиб во время охоты
В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он по ошибке застрелил человека на охоте, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:25
2024-11-17T13:30
происшествия
россия
иркутская область
ольхонский район
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ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он по ошибке застрелил человека на охоте, сообщил региональный главк Следственного комитета.&quot;Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства, в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования&quot;, — говорится в релизе.По данным следствия, инцидент произошел накануне в Ольхонском районе. Во время загонной охоты один из охотников выстрелил по "недостаточно наблюдаемой цели" — он полагал, что стреляет в зверя, но попал в охотника. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте. В региональном управлении МВД уточнили, что стрелять мог сотрудник иркутского гарнизона полиции, отправившийся на охоту в свой выходной день. Известно, что у охотников были разрешительные документы, а сама охота проводилась в установленный законом срок.
https://ria.ru/20240927/griby-1975044932.html
россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, ольхонский район
Происшествия, Россия, Иркутская область, Ольхонский район
В Приангарье мужчина погиб во время охоты

В Иркутской области полицейского заподозрили в выстреле в человека на охоте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он по ошибке застрелил человека на охоте, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства, в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования", — говорится в релизе.

По данным следствия, инцидент произошел накануне в Ольхонском районе. Во время загонной охоты один из охотников выстрелил по "недостаточно наблюдаемой цели" — он полагал, что стреляет в зверя, но попал в охотника. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.
В региональном управлении МВД уточнили, что стрелять мог сотрудник иркутского гарнизона полиции, отправившийся на охоту в свой выходной день. Известно, что у охотников были разрешительные документы, а сама охота проводилась в установленный законом срок.
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