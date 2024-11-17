https://ria.ru/20241117/odessa-1984239953.html

Мэр Одессы заявил об очень тяжелой ситуации с электроснабжением

Мэр Одессы заявил об очень тяжелой ситуации с электроснабжением - РИА Новости, 17.11.2024

Мэр Одессы заявил об очень тяжелой ситуации с электроснабжением

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале, об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:30

2024-11-17T12:30

2024-11-17T12:30

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале, об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта. "Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая", - заявил Труханов в видео. По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание. При этом свое видеообращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.

https://ria.ru/20241111/goroda-1983004833.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, киев, геннадий труханов