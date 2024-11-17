Мэр Одессы заявил об очень тяжелой ситуации с электроснабжением
Мэр Труханов назвал ситуацию с электроснабжением в Одессе очень тяжелой
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале, об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.
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"Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая", - заявил Труханов в видео.
По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.
При этом свое видеообращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.
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