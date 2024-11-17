https://ria.ru/20241117/odessa-1984229999.html

В Одессе остановили работу электротранспорта

В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 17.11.2024

В Одессе остановили работу электротранспорта

Электротранспорт Одессы остановил работу, часть города без электроснабжения, заявил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:22

2024-11-17T10:22

2024-11-17T10:22

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Электротранспорт Одессы остановил работу, часть города без электроснабжения, заявил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В некоторых районах города не работает электроснабжение... На данный момент весь электротранспорт в городе не работает", - говорится в сообщениях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне масштабной воздушной тревоги. Пророссийское сопротивление сообщало о "прилете" в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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