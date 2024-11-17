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В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/odessa-1984229999.html
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 17.11.2024
В Одессе остановили работу электротранспорта
Электротранспорт Одессы остановил работу, часть города без электроснабжения, заявил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:22
2024-11-17T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
геннадий труханов
украина
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Электротранспорт Одессы остановил работу, часть города без электроснабжения, заявил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В некоторых районах города не работает электроснабжение... На данный момент весь электротранспорт в городе не работает", - говорится в сообщениях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне масштабной воздушной тревоги. Пророссийское сопротивление сообщало о "прилете" в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, геннадий труханов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Украина
В Одессе остановили работу электротранспорта

Мэр Одессы Труханов сообщил о приостановке работы электротранспорта в городе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Электротранспорт Одессы остановил работу, часть города без электроснабжения, заявил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.
"В некоторых районах города не работает электроснабжение... На данный момент весь электротранспорт в городе не работает", - говорится в сообщениях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне масштабной воздушной тревоги. Пророссийское сопротивление сообщало о "прилете" в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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