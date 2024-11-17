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Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 17.11.2024
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05:33 17.11.2024 (обновлено: 05:40 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/obvineniya-1984211718.html
Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках
Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках
Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:33
2024-11-17T05:40
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Нет никаких доказательств, подтверждающих иррациональные заявления о так называемых кибератаках из Китая. Китай сам является целью международных кибератак и последовательно выступает против всех их форм, активно борется с ними", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден и Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях. В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html
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в мире, технологии, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан, фбр
В мире, Технологии, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан, ФБР
Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках

Си Цзиньпин: нет доказательств, подтверждающих заявления о кибератаках из Китая

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Нет никаких доказательств, подтверждающих иррациональные заявления о так называемых кибератаках из Китая. Китай сам является целью международных кибератак и последовательно выступает против всех их форм, активно борется с ними", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин
04:39
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден и Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях.
В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
04:22
 
В миреТехнологииКитайСШАСи ЦзиньпинДжо БайденДжейк СалливанФБР
 
 
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