Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках
Си Цзиньпин: нет доказательств, подтверждающих заявления о кибератаках из Китая
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Нет никаких доказательств, подтверждающих иррациональные заявления о так называемых кибератаках из Китая. Китай сам является целью международных кибератак и последовательно выступает против всех их форм, активно борется с ними", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден и Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях.
В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.