https://ria.ru/20241117/obvineniya-1984211718.html

Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках

Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин отверг обвинения США в кибератаках

Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:33

2024-11-17T05:33

2024-11-17T05:40

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Нет никаких доказательств, подтверждающих заявления о так называемых кибератаках из Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Нет никаких доказательств, подтверждающих иррациональные заявления о так называемых кибератаках из Китая. Китай сам является целью международных кибератак и последовательно выступает против всех их форм, активно борется с ними", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден и Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях. В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.

https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html

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в мире, технологии, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан, фбр