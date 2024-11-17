https://ria.ru/20241117/obstrely-1984233946.html

ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:10

2024-11-17T11:10

2024-11-17T11:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

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белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. За минувший день, согласно данным от губернатора, 22 населенных пункта в семи муниципалитетах подверглись атакам. Было выпущено 57 снарядов и 36 дронов. В течение суток различные повреждения были выявлены в четырехквартирном доме, трех частных домовладениях, социальном объекте, двух предприятиях и 4 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и 12 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу двумя снарядами. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия