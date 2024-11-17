ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 57 снарядов и 36 дронов за сутки
Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
За минувший день, согласно данным от губернатора, 22 населенных пункта в семи муниципалитетах подверглись атакам. Было выпущено 57 снарядов и 36 дронов. В течение суток различные повреждения были выявлены в четырехквартирном доме, трех частных домовладениях, социальном объекте, двух предприятиях и 4 транспортных средствах.
"Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и 12 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу двумя снарядами.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БПЛА", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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