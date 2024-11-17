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ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/obstrely-1984233946.html
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:10
2024-11-17T11:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. За минувший день, согласно данным от губернатора, 22 населенных пункта в семи муниципалитетах подверглись атакам. Было выпущено 57 снарядов и 36 дронов. В течение суток различные повреждения были выявлены в четырехквартирном доме, трех частных домовладениях, социальном объекте, двух предприятиях и 4 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и 12 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу двумя снарядами. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 57 снарядов и 36 дронов за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
За минувший день, согласно данным от губернатора, 22 населенных пункта в семи муниципалитетах подверглись атакам. Было выпущено 57 снарядов и 36 дронов. В течение суток различные повреждения были выявлены в четырехквартирном доме, трех частных домовладениях, социальном объекте, двух предприятиях и 4 транспортных средствах.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью 7 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Шаховка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и 12 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу двумя снарядами.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 14 БПЛА", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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