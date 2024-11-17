https://ria.ru/20241117/nikolaev-1984234149.html
В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры
В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины, заявил глава местной областной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:11
2024-11-17T11:11
2024-11-17T11:11
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины, заявил глава местной областной администрации Виталий Ким. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В своем Telegram-канале Ким заявил о поврежденном объекте инфраструктуры, не уточнив, что это за объект.
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в мире, украина, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина)
В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры
Власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве