https://ria.ru/20241117/nikolaev-1984234149.html

В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры

В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024

В Николаеве получил повреждения объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины, заявил глава местной областной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:11

2024-11-17T11:11

2024-11-17T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины, заявил глава местной областной администрации Виталий Ким. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В своем Telegram-канале Ким заявил о поврежденном объекте инфраструктуры, не уточнив, что это за объект.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаев (украина)