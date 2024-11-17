Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве произошла серия новых взрывов - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/nikolaev-1984215977.html
В Николаеве произошла серия новых взрывов
В Николаеве произошла серия новых взрывов - РИА Новости, 17.11.2024
В Николаеве произошла серия новых взрывов
Серия новых взрывов произошла в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:51
2024-11-17T06:51
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_b95e55e6d15b9271792f987c209fb389.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Серия новых взрывов произошла в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Николаеве звучат повторные взрывы. ...Раздалась еще серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Николаевской области с 05.34 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
николаев (украина)
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_3f75a19959388325581348ca9a50d012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Николаеве произошла серия новых взрывов

"Общественное": в Николаеве прогремела серия новых взрывов

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Серия новых взрывов произошла в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Николаеве звучат повторные взрывы. ...Раздалась еще серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В Николаевской области с 05.34 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Николаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала