https://ria.ru/20241117/nikolaev-1984215977.html

В Николаеве произошла серия новых взрывов

В Николаеве произошла серия новых взрывов - РИА Новости, 17.11.2024

В Николаеве произошла серия новых взрывов

Серия новых взрывов произошла в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:51

2024-11-17T06:51

2024-11-17T06:51

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

николаевская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_b95e55e6d15b9271792f987c209fb389.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Серия новых взрывов произошла в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Николаеве звучат повторные взрывы. ...Раздалась еще серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Николаевской области с 05.34 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

николаев (украина)

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы рф