https://ria.ru/20241117/nikolaev-1984212819.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в украинском Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:54
2024-11-17T05:54
2024-11-17T05:54
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В Николаеве слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. В Николаевской области с 05.34 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Николаеве прогремел взрыв
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги