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Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп
Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп - РИА Новости, 17.11.2024
Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп
Основатель немецкой сети модной одежды New Yorker Фридрих Кнапп скончался в Германии в возрасте 73 лет, сообщил портал Tagesschau. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:14
2024-11-17T00:14
2024-11-17T00:20
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Основатель немецкой сети модной одежды New Yorker Фридрих Кнапп скончался в Германии в возрасте 73 лет, сообщил портал Tagesschau. "Основатель и владелец модной сети New Yorker Фридрих Кнапп скончался в возрасте 73 лет. У него осталось трое детей", — сказано в сообщении. Уточняется, что в последнее время Кнапп тяжело болел и проходил лечение в Швейцарии, но незадолго до смерти приехал на остров Зильт на севере Германии. "Фридрих Кнапп был семейным человеком и "прирожденным предпринимателем", добившимся выдающихся социальных и бизнес-успехов. Мы сохраним о нем добрую память и продолжим дело его жизни," — заявили в связи со смертью коллеги управляющие компании Элен Штайнер и Йонас Гнаук.В настоящее время в сети New Yorker работают около 23 тысяч человек, у компании более 1200 филиалов в 47 странах мира.
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германия, швейцария, одежда
Германия, Швейцария, Одежда
Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп
Основатель немецкой сети магазинов New Yorker скончался в возрасте 73 лет
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Основатель немецкой сети модной одежды New Yorker Фридрих Кнапп скончался в Германии в возрасте 73 лет, сообщил портал Tagesschau
.
"Основатель и владелец модной сети New Yorker Фридрих Кнапп скончался в возрасте 73 лет. У него осталось трое детей", — сказано в сообщении.
Уточняется, что в последнее время Кнапп тяжело болел и проходил лечение в Швейцарии
, но незадолго до смерти приехал на остров Зильт на севере Германии.
"Фридрих Кнапп был семейным человеком и "прирожденным предпринимателем", добившимся выдающихся социальных и бизнес-успехов. Мы сохраним о нем добрую память и продолжим дело его жизни," — заявили в связи со смертью коллеги управляющие компании Элен Штайнер и Йонас Гнаук.
В настоящее время в сети New Yorker работают около 23 тысяч человек, у компании более 1200 филиалов в 47 странах мира.