https://ria.ru/20241117/newyorker-1984199699.html

Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп

Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп - РИА Новости, 17.11.2024

Умер основатель немецкой сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп

Основатель немецкой сети модной одежды New Yorker Фридрих Кнапп скончался в Германии в возрасте 73 лет, сообщил портал Tagesschau. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:14

2024-11-17T00:14

2024-11-17T00:20

германия

швейцария

одежда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Основатель немецкой сети модной одежды New Yorker Фридрих Кнапп скончался в Германии в возрасте 73 лет, сообщил портал Tagesschau. "Основатель и владелец модной сети New Yorker Фридрих Кнапп скончался в возрасте 73 лет. У него осталось трое детей", — сказано в сообщении. Уточняется, что в последнее время Кнапп тяжело болел и проходил лечение в Швейцарии, но незадолго до смерти приехал на остров Зильт на севере Германии. "Фридрих Кнапп был семейным человеком и "прирожденным предпринимателем", добившимся выдающихся социальных и бизнес-успехов. Мы сохраним о нем добрую память и продолжим дело его жизни," — заявили в связи со смертью коллеги управляющие компании Элен Штайнер и Йонас Гнаук.В настоящее время в сети New Yorker работают около 23 тысяч человек, у компании более 1200 филиалов в 47 странах мира.

германия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, швейцария, одежда