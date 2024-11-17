НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок, заявил посол
Посол Озеров: НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок
© SputnikУчастники акции протеста против вступления в НАТО в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik
Участники акции протеста против вступления в НАТО в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил в эфире "Радио России", что иностранные силы, в том числе НАТО, пытаются провести милитаризацию Молдавии и втянуть республику в антироссийский военный блок.
"Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдавию в милитаристские игры. НАТО модернизирует армию, поставляет оружие, 15 учений прошло с участием НАТОвцев, НАТОвцы явно затягивают Молдавию в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок… В интересах самой Молдавии и Российской Федерации не допустить милитаризации и втягивания Молдавии во враждебный России военный блок", - заявил Озеров.
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По его словам, значительная часть населения Молдавии понимает существующие риски для своей безопасности.
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"Мы видим, что те страны, которые вступают в ЕС, непостижимым образом оказываются тут же в НАТО. Здесь такая попытка есть, но пока в конституции прописан нейтральный статус, он зафиксирован", - добавил дипломат.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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