https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html

НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок, заявил посол

НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок, заявил посол - РИА Новости, 17.11.2024

НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок, заявил посол

Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил в эфире "Радио России", что иностранные силы, в том числе НАТО, пытаются провести милитаризацию Молдавии и втянуть... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:02

2024-11-17T12:02

2024-11-17T12:02

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кишинев

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил в эфире "Радио России", что иностранные силы, в том числе НАТО, пытаются провести милитаризацию Молдавии и втянуть республику в антироссийский военный блок. "Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдавию в милитаристские игры. НАТО модернизирует армию, поставляет оружие, 15 учений прошло с участием НАТОвцев, НАТОвцы явно затягивают Молдавию в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок… В интересах самой Молдавии и Российской Федерации не допустить милитаризации и втягивания Молдавии во враждебный России военный блок", - заявил Озеров. По его словам, значительная часть населения Молдавии понимает существующие риски для своей безопасности. "Мы видим, что те страны, которые вступают в ЕС, непостижимым образом оказываются тут же в НАТО. Здесь такая попытка есть, но пока в конституции прописан нейтральный статус, он зафиксирован", - добавил дипломат. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, кишинев, олег озеров, майя санду, нато, евросоюз, в мире