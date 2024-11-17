https://ria.ru/20241117/moskva-1984872207.html
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями
В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-17T09:48
2024-11-17T09:48
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы. "До конца этого года в столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие элементы часто украшают фасады зданий в центре столице. Кроме того, это камни клиновидной формы в вершинах арок, укрепляющие и словно запирающие остальные блоки, функциональное их значение подчеркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.
"До конца этого года в столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие элементы часто украшают фасады зданий в центре столице. Кроме того, это камни клиновидной формы в вершинах арок, укрепляющие и словно запирающие остальные блоки, функциональное их значение подчеркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.