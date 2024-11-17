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В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями - РИА Новости, 20.11.2024
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09:48 17.11.2024 (обновлено: 16:57 20.11.2024)
https://ria.ru/20241117/moskva-1984872207.html
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями
В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-17T09:48
2024-11-20T16:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы. "До конца этого года в столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие элементы часто украшают фасады зданий в центре столице. Кроме того, это камни клиновидной формы в вершинах арок, укрепляющие и словно запирающие остальные блоки, функциональное их значение подчеркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.
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городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве

В Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями до конца 2024 года, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.
"До конца этого года в столице капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие элементы часто украшают фасады зданий в центре столице. Кроме того, это камни клиновидной формы в вершинах арок, укрепляющие и словно запирающие остальные блоки, функциональное их значение подчеркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
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