https://ria.ru/20241117/moldaviya-1984261641.html

В Молдавии заявили о необходимости перестановок в правительстве

В Молдавии заявили о необходимости перестановок в правительстве - РИА Новости, 17.11.2024

В Молдавии заявили о необходимости перестановок в правительстве

Результаты президентских выборов показали необходимость перестановок в правительстве Молдавии, чтобы власти подготовились к запланированным на лето выборам... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:07

2024-11-17T16:07

2024-11-17T16:07

в мире

молдавия

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Результаты президентских выборов показали необходимость перестановок в правительстве Молдавии, чтобы власти подготовились к запланированным на лето выборам парламента, считает бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе. Ранее президент Майя Санду заявила, что до конца года в правительстве Молдавии произойдут перестановки. Премьер Дорин Речан отметил, что объявит об отставках 18 ноября. Молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники, утверждают, что отставка может грозить вице-премьеру по цифровизации и экономическому развитию Дмитрию Алайбу, министру здравоохранения Алле Немеренко, министру внутренних дел Адриану Эфросу, министру юстиции Веронике Михайловой-Морару и министру сельского хозяйства Владимиру Боле. При этом в понедельник об уходе в отставку сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Я не думаю, что нам удастся избежать процесса перестановок в правительстве, поскольку из завершившейся избирательной кампании следует, что власть имущие четко поняли, что им необходимо произвести определенные изменения на уровне министерств. О каких министерствах идет речь, сложно сказать - я видел много предположений в прессе", - заявил Тэнасе журналистам. По его словам, не так важно, кто из министров уйдет. Гораздо важнее, кто будет назначен на вакантные места. "Те, кто заменят уволенных министров, должны придать большую ценность правительству, так, чтобы на предстоящих парламентских выборах правительство выглядело более привлекательным, чем на президентских выборах", - пояснил Тэнасе. За последние 12 месяцев свои посты в правительстве покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова и министр финансов Петр Ротару.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

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в мире, молдавия, майя санду, дорин речан