https://ria.ru/20241117/moldaviya-1984237753.html

Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии

Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии - РИА Новости, 17.11.2024

Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии

Экономическое развитие и процветание Молдавии во многом зависят от поставок российского газа, заявил посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров в эфире... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:59

2024-11-17T11:59

2024-11-17T11:59

экономика

молдавия

кишинев

россия

олег озеров

газпром

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Экономическое развитие и процветание Молдавии во многом зависят от поставок российского газа, заявил посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров в эфире "Радио России". "Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ - от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС", - заявил Озеров. По его словам, Молдавия может найти газ на рынках Европы, но страна разорится, если перейдет на европейские тарифы. "Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с "Газпромом" какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье", - добавил дипломат. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

молдавия

кишинев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, газпром