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Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии - РИА Новости, 17.11.2024
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11:59 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/moldaviya-1984237753.html
Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии
Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии - РИА Новости, 17.11.2024
Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии
Экономическое развитие и процветание Молдавии во многом зависят от поставок российского газа, заявил посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров в эфире... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:59
2024-11-17T11:59
экономика
молдавия
кишинев
россия
олег озеров
газпром
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Экономическое развитие и процветание Молдавии во многом зависят от поставок российского газа, заявил посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров в эфире "Радио России". "Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ - от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС", - заявил Озеров. По его словам, Молдавия может найти газ на рынках Европы, но страна разорится, если перейдет на европейские тарифы. "Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с "Газпромом" какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье", - добавил дипломат. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Озеров, Газпром
Российский посол рассказал, от чего зависит процветание Молдавии

Посол Озеров: экономическое процветание Молдавии во многом зависит от газа из РФ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Экономическое развитие и процветание Молдавии во многом зависят от поставок российского газа, заявил посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров в эфире "Радио России".
"Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ - от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС", - заявил Озеров.
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По его словам, Молдавия может найти газ на рынках Европы, но страна разорится, если перейдет на европейские тарифы.
"Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с "Газпромом" какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье", - добавил дипломат.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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ЭкономикаМолдавияКишиневРоссияОлег ОзеровГазпром
 
 
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