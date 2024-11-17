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В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ
ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:10
2024-11-17T18:10
2024-11-17T18:10
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 24 боевика ВСУ взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, сегодня в 4 часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области. "В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", - сообщили в Минобороны. В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация противника.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили более 80 солдат ВСУ в районе Ольговской Рощи