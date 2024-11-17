https://ria.ru/20241117/minoborony-1984274753.html

В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ

В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ

ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T18:10

2024-11-17T18:10

2024-11-17T18:10

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 24 боевика ВСУ взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, сегодня в 4 часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области. "В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", - сообщили в Минобороны. В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация противника.

https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия