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В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984274753.html
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ
ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:10
2024-11-17T18:10
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 24 боевика ВСУ взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, сегодня в 4 часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области. "В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", - сообщили в Минобороны. В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация противника.
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожили более 80 солдат ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 солдат ВСУ в районе Ольговской Рощи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ
Бойцы минометного расчета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 24 боевика ВСУ взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, сегодня в 4 часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла" в районе Ольговской рощи в Курской области.
"В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", - сообщили в Минобороны.
В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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