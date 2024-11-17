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ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области - РИА Новости, 17.11.2024
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17:57 17.11.2024 (обновлено: 20:47 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984273158.html
ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области
ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области - РИА Новости, 17.11.2024
ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" блокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:57
2024-11-17T20:47
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" блокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня в 4:00 противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами", — заявили в ведомстве.Отмечается, что 24 украинских боевика взяты в плен.Сейчас армия продолжает зачистку этого района и ликвидирует остатки подразделений противника, добавили в Минобороны. Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 17 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих и 213 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, брянская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Брянская область
ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области

МО РФ: бойцы "Севера" блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" блокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Сегодня в 4:00 противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Отмечается, что 24 украинских боевика взяты в плен.
Сейчас армия продолжает зачистку этого района и ликвидирует остатки подразделений противника, добавили в Минобороны.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 17 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих и 213 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
РоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьБрянская область
 
 
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