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Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.11.2024
Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:30
2024-11-17T14:30
2024-11-17T14:30
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижный Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В МО РФ уточнили, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Заолешеньки, Куриловки, Леонидово, Мартыновки, Мирного, Николаевки, Орловки, Плёхово, Русского Поречного, Старой Сорочины, Черкасского Поречного, а также трёх населенных пунктов Сумской области Украины: Басовки, Водолаг и Журавки.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области
МО РФ: "Север" поразил 12 бригад ВСУ у 13 населенных пунктов Курской области