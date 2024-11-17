https://ria.ru/20241117/minoborony-1984249227.html

Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.11.2024

Группировка "Север" поразила 12 бригад ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:30

2024-11-17T14:30

2024-11-17T14:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижный Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В МО РФ уточнили, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Заолешеньки, Куриловки, Леонидово, Мартыновки, Мирного, Николаевки, Орловки, Плёхово, Русского Поречного, Старой Сорочины, Черкасского Поречного, а также трёх населенных пунктов Сумской области Украины: Басовки, Водолаг и Журавки.

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)