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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 17.11.2024 (обновлено: 12:19 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984238403.html
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:06
2024-11-17T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены девять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й, 152-й егерских бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены девять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й, 152-й егерских бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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