https://ria.ru/20241117/minoborony-1984238403.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:06

2024-11-17T12:06

2024-11-17T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены девять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й, 152-й егерских бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу "Мста-Б", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика