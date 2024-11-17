https://ria.ru/20241117/mikroskhema-1984234881.html

Российская микросхема СВЧ трансформатора создана в ОЭЗ "Технополис Москва"

Российская микросхема СВЧ трансформатора создана в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 17.11.2024

Российская микросхема СВЧ трансформатора создана в ОЭЗ "Технополис Москва"

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) – резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – разработал микросхему СВЧ трансформатора, сообщил министр правительства... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:15

2024-11-17T12:15

2024-11-17T12:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) – резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – разработал микросхему СВЧ трансформатора, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, что обеспечивает рост ряда отраслей, инициирует создание новых разработок, регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, внедрение инноваций. Так, резидент ОЭЗ столицы разработал и готовит к запуску в серийное производство важный компонент радиоэлектронной аппаратуры, который является полностью отечественным и призван заменить зарубежные аналоги", – цитируют в ДИПП слова Гарбузова.Он уточнил, что изделие, востребованное в системах навигации, радиотехнике, телекоммуникациях и связи, появится на рынке в начале 2025 года. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тысяч изделий в год.СВЧ симметрирующий трансформатор согласовывает разнородные линии связи и, уменьшая потери энергии, обеспечивает устойчивый сигнал. Кроме того, разработка помогает избежать перегрузок и повреждений, а также увеличивает зону покрытия сети без набора мощности передаваемого сигнала. Микросхема создана по ГОСТ, у нее нет аналогов.По словам генерального директора компании "ЗНТЦ" Анатолия Ковалева, разработка изделия велась более двух лет и была ориентирована на создание полностью российского продукта. Сегодня на внутреннем рынке, испытывающим дефицит отечественных электронных компонентов, представлены только импортные микросхемы СВЧ симметрирующих трансформаторов."Производство наших изделий полностью локализовано, что гарантирует их высокую надежность и устойчивые поставки", – привели в департаменте слова Ковалева.Он пояснил, что изделие разработано по национальным стандартам, идет подготовка к его внесению в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.Компания работает на площадке Национального исследовательского университета МИЭТ особой экономической зоны "Технополис Москва" и занимается разработкой и выпуском электронных и фотонных компонентов."За время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, достигнув объема выручки в 9 млрд рублей. В конце февраля 2024 года компания запустила производство первого российского мультиплексора – устройства, которое обеспечивает работу оптоволоконного интернета. Мощности предприятия позволят осуществлять выпуск до 5000 изделий ежегодно", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, слова которого приводит ДИПП.Он добавил, что также на базе предприятия создан Центр интегральной фотоники с одной из самых мощных измерительных лабораторий в стране. Реализация этого проекта, в который было инвестировано более трехсот миллионов рублей, позволила компании запустить производство мультиплексора на собственной компонентной базе. Общий объем инвестиций резидента в свое развитие превысил 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241115/elektrotekhnika-1983912020.html

https://ria.ru/20241114/promkompleks-1983733619.html

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анатолий гарбузов, москва