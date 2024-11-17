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В православном мессенджере "Зосима" будут банить за мат - РИА Новости, 17.11.2024
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Религия
 
09:26 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/messendzher-1984223913.html
В православном мессенджере "Зосима" будут банить за мат
В православном мессенджере "Зосима" будут банить за мат - РИА Новости, 17.11.2024
В православном мессенджере "Зосима" будут банить за мат
В православном мессенджере "Зосима", финальную версию которого планируют представить весной 2025 года, нельзя будет материться, это будут контролировать,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:26
2024-11-17T09:26
религия
технологии
россия
алексей агапов
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В православном мессенджере "Зосима", финальную версию которого планируют представить весной 2025 года, нельзя будет материться, это будут контролировать, рассказал РИА Новости Алексей Агапов, президент фонда "Иннотех XXI", занимающегося реставрацией храмов. Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" – в честь святого. Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, оно будет в том числе поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. По его словам, приложение станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах ориентировочно весной 2025 года. Позже он пояснил журналистам, что авторы проекта решили не пользоваться уже существующими "западными" мессенджерами из-за негативного контента в них. Также, по его словам, "Зосиму" нельзя будет взломать. "В финальной версии приложения, которую мы планируем представить весной 2025 года, будет модерация. Если появится аморальная информация, ее, в отличие от других мессенджеров, где это сейчас не блокируется, будут удалять, ограничивать, а пользователей - блокировать. Это в том числе про экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие. За мат будут банить. Важно, чтобы дети, молодежь, не смотрели вредный контент", - сказал Агапов. По его словам, первую, пробную версию приложения планируется представить в конце ноября – начале декабря этого года. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов инициирован фондом "Иннотех XXI". Целями проекта поставлены выявление наиболее нуждающихся в реставрации храмов, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей каждого конкретного храма и создание электронного реестра объектов для сохранения информации о храмах.
https://ria.ru/20241013/zosima-1977809828.html
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технологии, россия, алексей агапов, религия, русская православная церковь
Религия, Технологии, Россия, Алексей Агапов, Религия, Русская православная церковь
В православном мессенджере "Зосима" будут банить за мат

Эксперт Агапов: в православном мессенджере "Зосима" нельзя будет материться

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В православном мессенджере "Зосима", финальную версию которого планируют представить весной 2025 года, нельзя будет материться, это будут контролировать, рассказал РИА Новости Алексей Агапов, президент фонда "Иннотех XXI", занимающегося реставрацией храмов.
Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта "Спаси и сохрани" разработан православный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" – в честь святого. Предполагается, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, оно будет в том числе поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. По его словам, приложение станет доступно для скачивания на основных мобильных платформах ориентировочно весной 2025 года. Позже он пояснил журналистам, что авторы проекта решили не пользоваться уже существующими "западными" мессенджерами из-за негативного контента в них. Также, по его словам, "Зосиму" нельзя будет взломать.
«
"В финальной версии приложения, которую мы планируем представить весной 2025 года, будет модерация. Если появится аморальная информация, ее, в отличие от других мессенджеров, где это сейчас не блокируется, будут удалять, ограничивать, а пользователей - блокировать. Это в том числе про экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие. За мат будут банить. Важно, чтобы дети, молодежь, не смотрели вредный контент", - сказал Агапов.
По его словам, первую, пробную версию приложения планируется представить в конце ноября – начале декабря этого года.
Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов инициирован фондом "Иннотех XXI". Целями проекта поставлены выявление наиболее нуждающихся в реставрации храмов, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей каждого конкретного храма и создание электронного реестра объектов для сохранения информации о храмах.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года
13 октября, 09:50
 
РелигияТехнологииРоссияАлексей АгаповРелигияРусская православная церковь
 
 
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