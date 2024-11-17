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Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 17.11.2024 (обновлено: 15:40 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/mask-1984232052.html
Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского
Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского - РИА Новости, 17.11.2024
Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с заявлением Владимира Зеленского, что конфликт на Украине закончится с приходом к власти Дональда РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:44
2024-11-17T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
илон маск
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с заявлением Владимира Зеленского, что конфликт на Украине закончится с приходом к власти Дональда Трампа. "Правда", — написал он. Накануне в интервью "Суспильне" Зеленский заявил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984224976.html
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Илон Маск
Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского

Маск согласился с Зеленским по поводу завершения конфликта с приходом Трампа

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с заявлением Владимира Зеленского, что конфликт на Украине закончится с приходом к власти Дональда Трампа.

"Правда", — написал он.
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Вчера, 09:29
Накануне в интервью "Суспильне" Зеленский заявил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее.

Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОИлон Маск
 
 
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