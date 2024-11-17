Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского
Маск согласился с Зеленским по поводу завершения конфликта с приходом Трампа
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X согласился с заявлением Владимира Зеленского, что конфликт на Украине закончится с приходом к власти Дональда Трампа.
"Правда", — написал он.
"Правда", — написал он.
Накануне в интервью "Суспильне" Зеленский заявил, что при Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
В Британии раскрыли, чего лишилась Украина
Вчера, 08:46