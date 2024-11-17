https://ria.ru/20241117/makron-1984290418.html
Макрон допустил переговоры с Путиным
Макрон допустил переговоры с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
Макрон допустил переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:49
2024-11-17T21:49
2024-11-17T22:09
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ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит агентство Франс Пресс."Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", — сказал Макрон.При этом французский президент предположил, что Путин якобы не готов к переговорам с Киевом. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между президентом России и канцлером Германии Олафом Шольцем. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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в мире, россия, владимир путин, эммануэль макрон, франция
В мире, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция
Макрон допустил переговоры с Путиным
Макрон не исключил переговоров с Путиным, когда позволит контекст
ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит агентство Франс Пресс.
"Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", — сказал Макрон.
При этом французский президент предположил, что Путин якобы не готов к переговорам с Киевом.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между президентом России и канцлером Германии Олафом Шольцем. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.