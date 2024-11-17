https://ria.ru/20241117/luchik-1984291818.html
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев - РИА Новости, 17.11.2024
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев
Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:05
2024-11-17T22:05
2024-11-17T22:05
хорошие новости
москва
алушта
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b1f2e3f9b0e664690117e90e3ae466.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском и пристройсвом животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц нашли в Алуште в Крыму. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. Волонтеры нашли кота под машинами на столичной парковке. "Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе", - написала волонтер в чате, посвященному коту Лучику. Она уточнила, что его новые хозяева - проверенные люди. Они уже ранее брали кота из приюта.
https://ria.ru/20241117/jastreb-1984272617.html
москва
алушта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_7edf523717cc7ca03011852eebb978a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алушта, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Хорошие новости, Москва, Алушта, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев
Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, обрел хозяев