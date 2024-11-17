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Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев - РИА Новости, 17.11.2024
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22:05 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/luchik-1984291818.html
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев - РИА Новости, 17.11.2024
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев
Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:05
2024-11-17T22:05
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском и пристройсвом животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц нашли в Алуште в Крыму. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. Волонтеры нашли кота под машинами на столичной парковке. "Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе", - написала волонтер в чате, посвященному коту Лучику. Она уточнила, что его новые хозяева - проверенные люди. Они уже ранее брали кота из приюта.
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москва, алушта, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Хорошие новости, Москва, Алушта, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев

Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, обрел хозяев

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКот у батареи
Кот у батареи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кот у батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском и пристройсвом животного.
Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц нашли в Алуште в Крыму. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. Волонтеры нашли кота под машинами на столичной парковке.
"Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе", - написала волонтер в чате, посвященному коту Лучику.
Она уточнила, что его новые хозяева - проверенные люди. Они уже ранее брали кота из приюта.
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