https://ria.ru/20241117/livan-1984292395.html

В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту

В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 17.11.2024

В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту

Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T22:11

2024-11-17T22:11

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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе Мар Ильяс одна ракета попала в жилое здание, а вторая - в машину, припаркованную рядом. "Авиаудары израильских ВВС по району Мар Ильяс в Бейруте привели к гибели одного человека и ранению еще девяти", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241116/khezbolla-1984196742.html

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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль