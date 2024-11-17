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В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 17.11.2024
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту
Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:11
2024-11-17T22:11
2024-11-17T22:11
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе Мар Ильяс одна ракета попала в жилое здание, а вторая - в машину, припаркованную рядом. "Авиаудары израильских ВВС по району Мар Ильяс в Бейруте привели к гибели одного человека и ранению еще девяти", - говорится в заявлении.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту
Минздрав Ливана: при ударе Израиля по району Мар Ильяс в Бейруте погиб человек