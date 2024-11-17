Рейтинг@Mail.ru
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/livan-1984292395.html
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 17.11.2024
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту
Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:11
2024-11-17T22:11
в мире
бейрут
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе Мар Ильяс одна ракета попала в жилое здание, а вторая - в машину, припаркованную рядом. "Авиаудары израильских ВВС по району Мар Ильяс в Бейруте привели к гибели одного человека и ранению еще девяти", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241116/khezbolla-1984196742.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту

Минздрав Ливана: при ударе Израиля по району Мар Ильяс в Бейруте погиб человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды Бейрута
Виды Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Виды Бейрута . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Жертвой израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута стал один человек, еще девять получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе Мар Ильяс одна ракета попала в жилое здание, а вторая - в машину, припаркованную рядом.
"Авиаудары израильских ВВС по району Мар Ильяс в Бейруте привели к гибели одного человека и ранению еще девяти", - говорится в заявлении.
Ракеты, выпущенные по Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам
16 ноября, 22:56
 
В миреБейрутЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала