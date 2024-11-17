https://ria.ru/20241117/livan-1984286348.html
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла два удара в районе Мам Ильяс в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:55
2024-11-17T20:55
2024-11-17T21:12
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла два удара в районе Мам Ильяс в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Одна ракета попала в квартиру жилого многоэтажного здания, вторая - в рядом припаркованную машину.Ранее израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире сирийской партии Баас, расположенной в центре ливанской столицы в районе Рас ан-Набаа, в результате чего погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута
Израильская авиация нанесла два удара в районе Мар Ильяс в центре Бейрута