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Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
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20:55 17.11.2024 (обновлено: 21:12 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/livan-1984286348.html
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла два удара в районе Мам Ильяс в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:55
2024-11-17T21:12
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла два удара в районе Мам Ильяс в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Одна ракета попала в квартиру жилого многоэтажного здания, вторая - в рядом припаркованную машину.Ранее израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире сирийской партии Баас, расположенной в центре ливанской столицы в районе Рас ан-Набаа, в результате чего погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
https://ria.ru/20241117/izrail-1984286046.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Израильская авиация дважды ударила по центру Бейрута

Израильская авиация нанесла два удара в районе Мар Ильяс в центре Бейрута

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар по Бейруту. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла два удара в районе Мам Ильяс в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Одна ракета попала в квартиру жилого многоэтажного здания, вторая - в рядом припаркованную машину.
Ранее израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире сирийской партии Баас, расположенной в центре ливанской столицы в районе Рас ан-Набаа, в результате чего погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
Вчера, 20:52
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хезболла
 
 
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