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Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 17.11.2024
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20:40 17.11.2024 (обновлено: 20:44 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/livan-1984285514.html
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 17.11.2024
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
Власти США положительно оценивают возможность прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря, заявил РИА Новости ливанский политический источник,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:40
2024-11-17T20:44
в мире
сша
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Власти США положительно оценивают возможность прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам."Американская сторона позитивно оценивает вероятность достижения прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря", - сказал собеседник агентства.По словам источника, режим прекращения огня может начать действовать и раньше обозначенной даты, "если не произойдет никаких непредвиденных ситуаций".
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в мире, сша, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем

В США допускают прекращение огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря

© AP Photo / Maya AlleruzzoРакеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Власти США положительно оценивают возможность прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам.
"Американская сторона позитивно оценивает вероятность достижения прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, режим прекращения огня может начать действовать и раньше обозначенной даты, "если не произойдет никаких непредвиденных ситуаций".
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В миреСШАИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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