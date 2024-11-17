https://ria.ru/20241117/livan-1984285514.html
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 17.11.2024
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
Власти США положительно оценивают возможность прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря, заявил РИА Новости ливанский политический источник,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:40
2024-11-17T20:40
2024-11-17T20:44
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Власти США положительно оценивают возможность прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам."Американская сторона позитивно оценивает вероятность достижения прекращения огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря", - сказал собеседник агентства.По словам источника, режим прекращения огня может начать действовать и раньше обозначенной даты, "если не произойдет никаких непредвиденных ситуаций".
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в мире, сша, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
В США допускают прекращение огня между Ливаном и Израилем до 15 декабря