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Сестра Ким Чен Ына заявила об отправке в КНДР листовок из Южной Кореи - РИА Новости, 17.11.2024
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05:56 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/listovki-1984212963.html
Сестра Ким Чен Ына заявила об отправке в КНДР листовок из Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына заявила об отправке в КНДР листовок из Южной Кореи - РИА Новости, 17.11.2024
Сестра Ким Чен Ына заявила об отправке в КНДР листовок из Южной Кореи
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон резко осудила действия Южной Кореи, заявив о новом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:56
2024-11-17T05:56
в мире
южная корея
ким е чжон
ким чен ын
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СЕУЛ, 17 ноя — РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон резко осудила действия Южной Кореи, заявив о новом инциденте с распространением агитационных материалов вблизи границы, передает ЦТАК. "Во многие районы вблизи пограничной линии на юге и даже в глубине страны 16 ноября были разбросаны различные политические агитационные листовки и вещи подонков из Республики Корея", - говорится в заявлении. Она сообщила, что северокорейские органы безопасности приступили к поискам, сбору и уничтожению материалов, оцепив зоны их обнаружения. Ким Ё Чен назвала действия Южной Кореи "постыдной провокацией", отметив, что такие шаги игнорируют неоднократные предупреждения КНДР. Она сравнила ситуацию с "загрязнением чистой территории грязным мусором", подчеркнув, что "предел терпению народа" наступил. Ким Ё Чжон также заявила, что "виновные в этой провокации дорого заплатят" и призвала к мобилизации усилий для ликвидации последствий инцидента.
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в мире, южная корея, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына заявила об отправке в КНДР листовок из Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон осудила действия Южной Кореи по отправке листовок

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 ноя — РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон резко осудила действия Южной Кореи, заявив о новом инциденте с распространением агитационных материалов вблизи границы, передает ЦТАК.
"Во многие районы вблизи пограничной линии на юге и даже в глубине страны 16 ноября были разбросаны различные политические агитационные листовки и вещи подонков из Республики Корея", - говорится в заявлении.
Она сообщила, что северокорейские органы безопасности приступили к поискам, сбору и уничтожению материалов, оцепив зоны их обнаружения.
Ким Ё Чен назвала действия Южной Кореи "постыдной провокацией", отметив, что такие шаги игнорируют неоднократные предупреждения КНДР. Она сравнила ситуацию с "загрязнением чистой территории грязным мусором", подчеркнув, что "предел терпению народа" наступил.
Ким Ё Чжон также заявила, что "виновные в этой провокации дорого заплатят" и призвала к мобилизации усилий для ликвидации последствий инцидента.
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В миреЮжная КореяКим Е ЧжонКим Чен Ын
 
 
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