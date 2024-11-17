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Погибшей в Курской области журналистке Кузнецовой было 34 года - РИА Новости, 17.11.2024
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18:37 17.11.2024 (обновлено: 19:03 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/kuznetsova-1984276179.html
Погибшей в Курской области журналистке Кузнецовой было 34 года
Погибшей в Курской области журналистке Кузнецовой было 34 года - РИА Новости, 17.11.2024
Погибшей в Курской области журналистке Кузнецовой было 34 года
Главному редактору "Народной газеты" Большесолдатского района Юлии Кузнецовой было 34 года, сообщается на странице Курской области в "ВКонтакте". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:37
2024-11-17T19:03
курская область
донбасс
большесолдатский район
алексей смирнов (политик)
владимир зайцев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главному редактору "Народной газеты" Большесолдатского района Юлии Кузнецовой было 34 года, сообщается на странице Курской области в "ВКонтакте"."Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года", — говорится в публикации.Отмечается, что у нее остались двое несовершеннолетних детей.Кузнецова погибла при атаке украинского дрона. По словам губернатора Алексея Смирнова, оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Обоих доставили в больницу.Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину участкового.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 33 тысяч солдат, 213 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
курская область
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курская область, донбасс, большесолдатский район, алексей смирнов (политик) , владимир зайцев, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Донбасс, Большесолдатский район, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Зайцев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Погибшей в Курской области журналистке Кузнецовой было 34 года

© Фото : Юлия Кузнецова/ВКонтактеГлавный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
Главный редактор Народной газеты Большесолдатского района Юлия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Юлия Кузнецова/ВКонтакте
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главному редактору "Народной газеты" Большесолдатского района Юлии Кузнецовой было 34 года, сообщается на странице Курской области в "ВКонтакте".
"Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года", — говорится в публикации.
Отмечается, что у нее остались двое несовершеннолетних детей.
Кузнецова погибла при атаке украинского дрона. По словам губернатора Алексея Смирнова, оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Обоих доставили в больницу.
Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев уточнил, что беспилотник атаковал служебную машину участкового.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 33 тысяч солдат, 213 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
 
Курская областьДонбассБольшесолдатский районАлексей Смирнов (политик)Владимир ЗайцевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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