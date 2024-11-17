"Странная ситуация". На Западе высказались о происходящем в Курской области
Полковник Бо: лучшие войска ВСУ погибают в Курской области из-за Зеленского
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в Курской области из-за нежелания Владимира Зеленского отступить, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"Украинцы в Курской области полностью окружены, и это очень странная ситуация. <…> Украина вводит новые войска — и лучшие войска — в эти небольшие районы, а русские продолжают разбивать эти войска, и это ослабляет ВСУ. <…> Украинские военные поняли это, но проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать", — отметил он.
По словам полковника, тем самым украинские войска просто ослабляют остальную часть линии фронта. Глава киевского режима рассчитывает заручиться поддержкой западных стран, но Бо предупреждает, что ему не удастся удержать даже эти небольшие территории.
"В конце концов Зеленский тратит много ресурсов для минимального оперативного и стратегического успеха", — резюмировал эксперт.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий.