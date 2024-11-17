https://ria.ru/20241117/krym-1984232199.html

В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд

В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд - РИА Новости, 17.11.2024

В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд

Свыше 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения "БАРС-Крым", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:45

2024-11-17T10:45

2024-11-17T16:40

специальная военная операция на украине

владимир константинов

госдума рф

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Свыше 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения "БАРС-Крым", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "В ряды добровольческого отряда "БАРС-Крым" на сегодня вступил 41 депутат. Безусловно, мы доверяем нашим военнослужащим, но в случае необходимости — готовы подставить им плечо, в одном строю выйти на защиту нашего родного полуострова", - сказал Константинов РИА Новости.В частности, по его словам, в ряды подразделения вступили, в том числе, депутат Госдумы, пять депутатов парламента республики, два председателя горсоветов, один председатель райсовета, два председателя сельсоветов, 30 депутатов городских и сельских советов. "Цифра добровольцев постоянно растет. Вступившие в ряды "БАРС-Крым" уже проходят военную подготовку и боевое слаживание. Помощь фронту и личное участие в народном ополчении — свойственная черта крымских депутатов сегодня. Регулярно наши однопартийцы, депутаты всех уровней, передают на фронт гуманитарный груз, поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20241107/danko-1982445502.html

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Ольга Фомченкова

владимир константинов, госдума рф, безопасность, республика крым