Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 17.11.2024 (обновлено: 16:40 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/krym-1984232199.html
В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд
В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд - РИА Новости, 17.11.2024
В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд
Свыше 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения "БАРС-Крым", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:45
2024-11-17T16:40
специальная военная операция на украине
владимир константинов
госдума рф
безопасность
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973343861_0:96:1823:1121_1920x0_80_0_0_3dd450026ccc0fd70a9a3d4509471d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Свыше 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения "БАРС-Крым", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. &quot;В ряды добровольческого отряда &quot;БАРС-Крым&quot; на сегодня вступил 41 депутат. Безусловно, мы доверяем нашим военнослужащим, но в случае необходимости — готовы подставить им плечо, в одном строю выйти на защиту нашего родного полуострова&quot;, - сказал Константинов РИА Новости.В частности, по его словам, в ряды подразделения вступили, в том числе, депутат Госдумы, пять депутатов парламента республики, два председателя горсоветов, один председатель райсовета, два председателя сельсоветов, 30 депутатов городских и сельских советов. "Цифра добровольцев постоянно растет. Вступившие в ряды "БАРС-Крым" уже проходят военную подготовку и боевое слаживание. Помощь фронту и личное участие в народном ополчении — свойственная черта крымских депутатов сегодня. Регулярно наши однопартийцы, депутаты всех уровней, передают на фронт гуманитарный груз, поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20241107/danko-1982445502.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973343861_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_f8393644e32c5b87206383d50f7247fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, госдума рф, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Госдума РФ, Безопасность, Республика Крым
В Крыму более 40 депутатов записались в добровольческий отряд

Константинов: 41 депутат записался в ряды добровольческого отряда "БАРС-Крым"

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Свыше 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения "БАРС-Крым", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«

"В ряды добровольческого отряда "БАРС-Крым" на сегодня вступил 41 депутат. Безусловно, мы доверяем нашим военнослужащим, но в случае необходимости — готовы подставить им плечо, в одном строю выйти на защиту нашего родного полуострова", - сказал Константинов РИА Новости.

В частности, по его словам, в ряды подразделения вступили, в том числе, депутат Госдумы, пять депутатов парламента республики, два председателя горсоветов, один председатель райсовета, два председателя сельсоветов, 30 депутатов городских и сельских советов.
"Цифра добровольцев постоянно растет. Вступившие в ряды "БАРС-Крым" уже проходят военную подготовку и боевое слаживание. Помощь фронту и личное участие в народном ополчении — свойственная черта крымских депутатов сегодня. Регулярно наши однопартийцы, депутаты всех уровней, передают на фронт гуманитарный груз, поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО", - сказал глава парламента.
Певец Данко пополнил ряды добровольческого подразделения Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
7 ноября, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновГосдума РФБезопасностьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала