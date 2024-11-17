https://ria.ru/20241117/kontrakty-1984207360.html

Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"

Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" - РИА Новости, 17.11.2024

Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"

Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:03

2024-11-17T03:03

2024-11-17T03:03

безопасность

китай

александр михеев

рособоронэкспорт

су-57э

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024. В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов. "Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев. По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса. Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су-57Э с дружественными странами.

https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html

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безопасность, китай, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57э