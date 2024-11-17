https://ria.ru/20241117/kontrakty-1984207360.html
Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"
Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" - РИА Новости, 17.11.2024
Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"
Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T03:03
2024-11-17T03:03
2024-11-17T03:03
безопасность
китай
александр михеев
рособоронэкспорт
су-57э
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024. В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов. "Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев. По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса. Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су-57Э с дружественными странами.
https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html
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безопасность, китай, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57э
Безопасность, Китай, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Су-57Э
Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"
Михеев: подписанные в 2024 г. контракты удержали портфель заказов на $55 млрд
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024.
В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов.
"Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.
По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса.
Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су
-57Э с дружественными странами.