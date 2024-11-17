https://ria.ru/20241117/kitay-1984214576.html

В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности

В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности - РИА Новости, 17.11.2024

В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности

Канаде следует рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества с Китаем,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:19

2024-11-17T06:19

2024-11-17T06:19

экономика

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китай

лима (город)

джастин трюдо

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Канаде следует рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества с Китаем, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече со своей канадской коллегой Мэри Ын в Лиме. "Дискриминационные ограничительные меры Канады в отношении китайских электромобилей, продукции из стали и алюминия, ужесточение контроля за иностранными инвестициями в отношении китайских компаний создают серьезные проблемы для китайско-канадских торгово-экономических отношений... Канаде следует предпринять практические действия и рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для китайско-канадского торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит министерство коммерции Китая. Он также выразил надежду, что Канада будет сотрудничать со всеми сторонами в противодействии унилатерализму и протекционизму. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце августа заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентную пошлину на китайские сталь и алюминий.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html

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экономика, канада, китай, лима (город), джастин трюдо, в мире