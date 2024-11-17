https://ria.ru/20241117/kitay-1984214576.html
В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности
В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности - РИА Новости, 17.11.2024
В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности
Канаде следует рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества с Китаем,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:19
2024-11-17T06:19
2024-11-17T06:19
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Канаде следует рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества с Китаем, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече со своей канадской коллегой Мэри Ын в Лиме. "Дискриминационные ограничительные меры Канады в отношении китайских электромобилей, продукции из стали и алюминия, ужесточение контроля за иностранными инвестициями в отношении китайских компаний создают серьезные проблемы для китайско-канадских торгово-экономических отношений... Канаде следует предпринять практические действия и рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для китайско-канадского торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит министерство коммерции Китая. Он также выразил надежду, что Канада будет сотрудничать со всеми сторонами в противодействии унилатерализму и протекционизму. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце августа заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентную пошлину на китайские сталь и алюминий.
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экономика, канада, китай, лима (город), джастин трюдо, в мире
Экономика, Канада, Китай, Лима (город), Джастин Трюдо, В мире
В Китае призвали Канаду рационально определить границы нацбезопасности
Ван Вэньтао призвал Канаду рационально определить границы нацбезопасности
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Канаде следует рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества с Китаем, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече со своей канадской коллегой Мэри Ын в Лиме.
"Дискриминационные ограничительные меры Канады в отношении китайских электромобилей, продукции из стали и алюминия, ужесточение контроля за иностранными инвестициями в отношении китайских компаний создают серьезные проблемы для китайско-канадских торгово-экономических отношений... Канаде следует предпринять практические действия и рационально определить границы национальной безопасности, создать благоприятные условия для китайско-канадского торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит министерство коммерции Китая.
Он также выразил надежду, что Канада будет сотрудничать со всеми сторонами в противодействии унилатерализму и протекционизму.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
в конце августа заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава
ввела 25-процентную пошлину на китайские сталь и алюминий.