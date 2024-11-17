https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html

Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване

Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване

Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:20

2024-11-17T04:20

2024-11-17T04:20

в мире

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тайвань

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си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме."Мир и стабильность по две стороны Тайваньского пролива и "независимость Тайваня" и сепаратистская деятельность несовместимы как вода и огонь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html

китай

тайвань

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