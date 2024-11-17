https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване
Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:20
2024-11-17T04:20
2024-11-17T04:20
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме."Мир и стабильность по две стороны Тайваньского пролива и "независимость Тайваня" и сепаратистская деятельность несовместимы как вода и огонь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване
Си Цзиньпин: мир на Тайване и сепаратизм несовместимы как огонь и вода