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Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване - РИА Новости, 17.11.2024
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04:20 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване
Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:20
2024-11-17T04:20
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме."Мир и стабильность по две стороны Тайваньского пролива и "независимость Тайваня" и сепаратистская деятельность несовместимы как вода и огонь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин прокомментировал тему сепаратизма в Тайване

Си Цзиньпин: мир на Тайване и сепаратизм несовместимы как огонь и вода

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Мир по две стороны Тайваньского пролива и сепаратизм несовместимы как огонь и вода, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Мир и стабильность по две стороны Тайваньского пролива и "независимость Тайваня" и сепаратистская деятельность несовместимы как вода и огонь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР
02:59
 
В миреКитайТайваньСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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