https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html

Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин

Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024

Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин

Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:39

2024-11-17T04:39

2024-11-17T06:14

в мире

китай

сша

лима (город)

си цзиньпин

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, а также подавлять с так называемой позиции силы или лишать другого законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с затруднениями и могут регрессировать, продолжил председатель КНР."Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", — заявил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html

китай

сша

лима (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден, выборы президента сша — 2024