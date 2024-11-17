https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html
Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:39
2024-11-17T04:39
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, а также подавлять с так называемой позиции силы или лишать другого законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с затруднениями и могут регрессировать, продолжил председатель КНР."Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", — заявил Си Цзиньпин.
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в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Китай, США, Лима (город), Си Цзиньпин, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Китай и США не должны переделывать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей, а также подавлять с так называемой позиции силы или лишать другого законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с затруднениями и могут регрессировать, продолжил председатель КНР.
"Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", — заявил Си Цзиньпин.