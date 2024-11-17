https://ria.ru/20241117/kinolog-1984207674.html

Кинолог рассказал о пользе выставок собак для животных их хозяев

Кинолог рассказал о пользе выставок собак для животных их хозяев - РИА Новости, 17.11.2024

Кинолог рассказал о пользе выставок собак для животных их хозяев

Выставки собак привлекают не только профессионалов, но и любителей, для одних это уникальная возможность продемонстрировать красоту и навыки своей собаки, а для РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:07

2024-11-17T03:07

2024-11-17T03:12

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выставки собак привлекают не только профессионалов, но и любителей, для одних это уникальная возможность продемонстрировать красоту и навыки своей собаки, а для других - пообщаться с такими же любителями собак, получить новые знания и опыт, или же выбрать себе первого питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Выставка собак – это не просто увлекательное и зрелищное мероприятие. Для профессионалов главной целью является определение лучшего представителя породы из многих его соплеменников. Это позволяет оценивать породу, следить за поголовьем в определенный период времени, сравнивая уровень разведения различных питомников и клубов", – сказал Голубев. По его словам, участники выставок оценивают соответствие экстерьера собак стандарту породы, сравнивают их и выявляют лучших представителей. Это позволяет оценивать породу, следить за поголовьем и определять племенную ценность животных, подчеркнул кинолог. Причём участвуют в них разные породы, от самых редких, до самых популярных в стране. 90-60-90 Голубев рассказал, что на выставках судьи оценивают, насколько сложение собаки соответствует прописанным в стандарте критериям, "грубо говоря, ищут те самые 90-60-90, только у собаки". Помимо внешних данных, они смотрят на то, как себя ведет собака, социализирована ли она, спокойно ли относится к осмотру. Выставочные классы, в рамках которых соревнуются собаки, зависят от возраста питомца. Выставлять собак можно с трёх месяцев, если это допускается организаторами мероприятия, но начать выставочную карьеру собаки можно в любом возрасте. В зависимости от класса, собака должна по-разному продемонстрировать характеристики породы. Например, от животного в классе "Бэби" требуется просто пройти по рингу, тогда как в "Рабочем" требуется демонстрация послушания, отметил президент РКФ. Для профессиональных заводчиков выставки это возможность получить документы для разведения, разрекламировать свою собаку как отличного производителя, а также получить экспертное описание животного. Любители же приходят на такие мероприятия, чтобы попробовать свои силы, оценить собаку и в целом посмотреть на других сородичей. Кинолог назвал крупные выставки отличным вариантом для тех, кто хочет завести собаку. Здесь можно присмотреться к породам, задать вопросы заводчикам и найти будущих родителей своего щенка. Кроме того, на выставке можно послушать лекции от ведущих кинологов, узнать что-то новое, посмотреть на показательные выступления, купить интересующий товар для своего питомца, а также познакомиться с единомышленниками, добавил он. ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ Будущий собаковод должен ещё до того, как приобрести щенка, принять решение о том, будет ли выставлять его. Голубев рассказал, что по этому критерию собаки делятся на три класса: пэт, брид и шоу. Первые - это собаки-компаньоны, хозяева которых не планируют выставлять или разводить, вторые предназначены именно для разведения, а шоу - питомцы для участия в выставках. При этом ни один заводчик не продаст собаку класса шоу или брид случайному человеку, не заинтересованному в выставках и разведении. Перед выставкой собаку готовят особенно тщательно. Для этого в ход идут всевозможные специальные шампуни, кондиционеры, средства для укладки и папильотки, а в собачьей косметичке может быть больше уходовых средств, чем у хозяина. "Стоит отметить, что у ответственного хозяина собака не страдает от всех подготовительных мероприятий перед рингом: если пройдешь по выставке и понаблюдаешь, как грумеры готовят собаку, можно заметить, насколько спокойно стоят или даже лежат животные, некоторые из них в буквальном смысле засыпают во время процедуры. Это очень важный момент, поскольку любые манипуляции с животным не должны приносить ему дискомфорт или угрожать его здоровью", – пояснил президент РКФ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Выставочная собака также должна уметь правильно двигаться в ринге, доверять хендлеру (человеку, который показывает её на выставке), знать и идеально выполнять все необходимые команды. Для этого надо обучиться специальной стойке, научиться ходить в ринговке (специальное приспособление в виде поводка для вывода в ринг). Кроме того, животное должно спокойно реагировать на осмотр пасти, не должно бояться экспертного стола и осмотра на нем. "Есть строгие критерии соответствия породе, с их помощью оценивают собак по таким, например, параметрам, как тип конструкции, цвет глаз, высота холки, посадка хвоста. Но собак никто насильно не морит голодом и не подрезает им хвосты, чтобы соответствовать стандарту: животное либо родилось таким, либо нет. Собаководы очень тщательно следят за своими выставочными собаками: у них грамотно составленный рацион, правильный уход, дрессировка", – отметил Голубев. Он поведал, что собака на выставке может получить разные оценки, от "удовлетворительно" до "отлично". Кроме того, питомца, не соответствующего стандарту породы, могут даже дисквалифицировать. Также судья может выставить животному "невозможно отсудить/без оценки", если собака прыгает или рвётся из ринга, не дает осмотреть зубы, анатомию и т.д. Кроме того, оценка невозможна в том случае, если видны следы операции или лечения, которым хозяин хотел замаскировать погрешности, наказуемые стандартом. "Очень многие, кто хотя бы раз поучаствовал в выставке, продолжают этим заниматься всерьез. Адреналин, полученный от победы в конкурсе, побуждает выставлять собаку снова и снова, даже если ты не планируешь заниматься разведением. Кроме того, выставку можно рассматривать как мероприятие, на котором можно получить не только адреналин от победы, но и завести новых знакомых, узнать что-то новое, посмотреть на самых разных собак и просто отлично провести время среди единомышленников", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20241110/kinolog-1982888874.html

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

https://ria.ru/20240714/kinolog-1959504627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)