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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 17.11.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Новые взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:29
2024-11-17T04:29
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве. "В Киеве слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. В Киеве с 04.05 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве произошли новые взрывы на фоне воздушной тревоги