СМИ: глава пресс-службы "Хезболлы" погиб при авиаударе Израиля по Бейруту
"Аль-Джадид": глава пресс-службы "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по Бейруту
Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Глава пресс-службы шиитского движения "Хезболла" Мохамад Афиф погиб при ударе израильских ВВС по зданию в центре Бейрута, передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник.
"Глава пресс-службы "Хезболла" Мохамад Афиф погиб в результате авиаудара по зданию партии "Баас" в районе Рас ан-Набаа", — говорится в сообщении.
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По данным Центра экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана, жертвой израильской атаки стал один человек, еще трое получили ранения.
В свою очередь, глава филиала партии "Баас" в Ливане Али Хиджази заявил, что незадолго до удара сотрудники спецслужб задержали мужчину, фотографировавшего штаб-квартиру политобъединения, при этом никаких предупреждений от местных силовиков не поступало.
Он также уточнил, что генеральный секретарь партии Али Хиджази не был в здании во время произошедшего.
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Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.