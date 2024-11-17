https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984252756.html

СМИ: глава пресс-службы "Хезболлы" погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

СМИ: глава пресс-службы "Хезболлы" погиб при авиаударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 17.11.2024

СМИ: глава пресс-службы "Хезболлы" погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

Глава пресс-службы шиитского движения "Хезболла" Мохамад Афиф погиб при ударе израильских ВВС по зданию в центре Бейрута, передает ливанский телеканал... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:10

2024-11-17T15:10

2024-11-17T16:16

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БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Глава пресс-службы шиитского движения "Хезболла" Мохамад Афиф погиб при ударе израильских ВВС по зданию в центре Бейрута, передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник."Глава пресс-службы "Хезболла" Мохамад Афиф погиб в результате авиаудара по зданию партии "Баас" в районе Рас ан-Набаа", — говорится в сообщении. По данным Центра экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана, жертвой израильской атаки стал один человек, еще трое получили ранения. В свою очередь, глава филиала партии "Баас" в Ливане Али Хиджази заявил, что незадолго до удара сотрудники спецслужб задержали мужчину, фотографировавшего штаб-квартиру политобъединения, при этом никаких предупреждений от местных силовиков не поступало.Он также уточнил, что генеральный секретарь партии Али Хиджази не был в здании во время произошедшего.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984203895.html

https://ria.ru/20241114/izrail-1983657587.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас