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"Хезболла" выпустила около 80 ракет по Израилю

"Хезболла" выпустила около 80 ракет по Израилю - РИА Новости, 17.11.2024

"Хезболла" выпустила около 80 ракет по Израилю

Ливанское движение "Хезболлах" выпустило около 80 ракет из Ливана по Израилю, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" выпустило около 80 ракет из Ливана по Израилю, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По состоянию на 23.30 (00.30 мск - ред.) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня (в субботу 16 ноября)", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024