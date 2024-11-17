https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html
NYT оценила результаты кампании Харрис
NYT оценила результаты кампании Харрис - РИА Новости, 17.11.2024
NYT оценила результаты кампании Харрис
Кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:09
2024-11-17T18:09
2024-11-17T18:09
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам голосования за два десятилетия, что вызывает множество вопросов у самих демократов и аналитиков, пишет в воскресенье влиятельная американская газета New York Times. Как подчеркивает издание, несмотря на значительное финансовое преимущество, Харрис стала первым за 20 лет кандидатом от демократов, проигравшим и выборы, и общенациональное голосование. Она упустила преимущество во всех ключевых штатах, хотя, по оценкам газеты, средств для масштабной агитации было более чем достаточно: от огромных затрат на рекламу и социальных сетей до проведения концертных мероприятий с участием звезд мировой величины, таких как Леди Гага и Бейонсе. По данным издания, больше всего средств - около 600 миллионов долларов - было направлено на производство и размещение рекламных материалов, однако ближе к концу кампании Харрис даже превзошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа по расходам на телевизионную рекламу. На продвижение через цифровые агентства и работу с блогерами ушло около 2,5 миллиона долларов, а одна лишь наружная реклама в Лас-Вегасе обходилась в 900 тысяч долларов за неделю. Многие демократы теперь задаются вопросом, были ли траты штаба оправданными. Критике подверглись и решения о найме множества консультантов, высокие гонорары и сомнительные расходы, такие как миллион долларов на проведение онлайн-дискуссии с Опрой Уинфри. Как отмечает издание, даже крупные суммы не смогли исправить структурные недостатки кампании Харрис, унаследованные от ее шефа - президента Джо Байдена. Вице-президент добавила к себе в штаб некоторых новых советников, но в основном оставила старую команду Байдена. Несмотря на поражение, сторонники Харрис на публике пытаются сохранить имидж и заявляют, что ее штаб показал убедительные результаты в ключевых штатах. Однако далеко не все внутри узкого круга ее сторонников придерживаются такого мнения. "У нас было столько средств, что было сложно эффективно их распределить", - заявил газете один из близких союзников Харрис. В настоящий момент штаб Харрис столкнулся с угрозой долгов, несмотря на заявления руководства о том, что ко дню выборов непогашенных финансовых обязательств не осталось. Демократическая партия уже начала сокращать штат сотрудников, который к октябрю достигал 680 человек, пишет издание. Республиканцы, включая самого Трампа, с иронией отнеслись к финансовым проблемам своих оппонентов. "Чем можем поможем в этот сложный период", - написал он недавно в одной из соцсетей. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/kiev-1983921665.html
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в мире, технологии, сша, лас-вегас, камала харрис, дональд трамп, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Лас-Вегас, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
NYT оценила результаты кампании Харрис
NYT: результат Харрис стал худшим за 20 лет для демократов при рекордных тратах
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости.
Кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам голосования за два десятилетия, что вызывает множество вопросов у самих демократов и аналитиков, пишет в воскресенье влиятельная американская газета New York Times
.
Как подчеркивает издание, несмотря на значительное финансовое преимущество, Харрис стала первым за 20 лет кандидатом от демократов, проигравшим и выборы, и общенациональное голосование. Она упустила преимущество во всех ключевых штатах, хотя, по оценкам газеты, средств для масштабной агитации было более чем достаточно: от огромных затрат на рекламу и социальных сетей до проведения концертных мероприятий с участием звезд мировой величины, таких как Леди Гага и Бейонсе.
По данным издания, больше всего средств - около 600 миллионов долларов - было направлено на производство и размещение рекламных материалов, однако ближе к концу кампании Харрис даже превзошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа
по расходам на телевизионную рекламу. На продвижение через цифровые агентства и работу с блогерами ушло около 2,5 миллиона долларов, а одна лишь наружная реклама в Лас-Вегасе
обходилась в 900 тысяч долларов за неделю.
Многие демократы теперь задаются вопросом, были ли траты штаба оправданными. Критике подверглись и решения о найме множества консультантов, высокие гонорары и сомнительные расходы, такие как миллион долларов на проведение онлайн-дискуссии с Опрой Уинфри
.
Как отмечает издание, даже крупные суммы не смогли исправить структурные недостатки кампании Харрис, унаследованные от ее шефа - президента Джо Байдена
. Вице-президент добавила к себе в штаб некоторых новых советников, но в основном оставила старую команду Байдена.
Несмотря на поражение, сторонники Харрис на публике пытаются сохранить имидж и заявляют, что ее штаб показал убедительные результаты в ключевых штатах. Однако далеко не все внутри узкого круга ее сторонников придерживаются такого мнения.
"У нас было столько средств, что было сложно эффективно их распределить", - заявил газете один из близких союзников Харрис.
В настоящий момент штаб Харрис столкнулся с угрозой долгов, несмотря на заявления руководства о том, что ко дню выборов непогашенных финансовых обязательств не осталось. Демократическая партия уже начала сокращать штат сотрудников, который к октябрю достигал 680 человек, пишет издание.
Республиканцы, включая самого Трампа, с иронией отнеслись к финансовым проблемам своих оппонентов. "Чем можем поможем в этот сложный период", - написал он недавно в одной из соцсетей.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.