https://ria.ru/20241117/kchr-1984254567.html

Темрезов и Кравцов обсудили возведение флагманской школы в КЧР

Темрезов и Кравцов обсудили возведение флагманской школы в КЧР - РИА Новости, 17.11.2024

Темрезов и Кравцов обсудили возведение флагманской школы в КЧР

В воскресенье в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов; в ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:37

2024-11-17T16:37

2024-11-17T16:37

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

сергей кравцов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В воскресенье в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов; в ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития дошкольного, общеобразовательного и средне-профессионального образования в рамках реализации приоритетных нацпроектов, федеральных и региональных программ, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. "Прежде всего, поблагодарил Сергея Сергеевича за всестороннюю поддержку системы образования в том, что касается строительства новых дошкольных, образовательных учреждений, капитального ремонта школ, материально-технического оснащения образовательных учреждений", – написал Темрезов. По словам главы КЧР, также, благодаря решению президента России Владимира Путина, со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов и колледжей, в которой республика будет принимать активное участие. Кроме того, участники встречи отдельно коснулись вопросов дальнейшего повышения качества образовательного процесса, профессиональной подготовки педагогов, методической поддержки. "Одним из результатов нашей совместной работы стало решение о строительстве до 2030 года одной из 12 флагманских школ России в Карачаево-Черкесии. Такие школы планируется построить по поручению президента России в каждом федеральном округе", – отметил Темрезов. Он пояснил, что это будут школы нового поколения, где для обучения будут внедряться самые передовые технологии и применяться самые прогрессивные методики. "Мы видим, какое большое внимание сегодня уделяется главой государства, правительством России, Минпросвещения РФ развитию системы образования. Этот вопрос нашел продолжение в стратегических целях развития государства до 2030 года", – подчеркнул Темрезов.

https://ria.ru/20241113/kchr-1983589547.html

https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рашид темрезов, сергей кравцов, карачаево-черкесская республика (кчр)