https://ria.ru/20241117/kartofel-1984205633.html
Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая
Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая - РИА Новости, 17.11.2024
Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С начала года цена на картофель выросла более чем на 50 процентов. С чем это связано, в интервью агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:15
2024-11-17T02:15
2024-11-17T08:29
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С начала года цена на картофель выросла более чем на 50 процентов. С чем это связано, в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Дело в том, что картофель почти не идет на экспорт, а производится исключительно для внутреннего рынка. Поэтому для корнеплода важны объемы урожая за предыдущий год — если он был большим, хранилища переполнены, рынка сбыта нет, цены падают. В результате в следующем году посевы сокращают из-за нерентабельности. Именно так произошло в этот раз — хранилища долго были забиты рекордным урожаем прошлого года, поэтому в прошлом сезоне картофель не дорожал. А в этом году урожай ожидаемо меньше, как следствие, цены растут. Сюда же следует добавить выросшие из-за инфляции производственные расходы. Помимо этого, в большинстве мегаполисов больше нет мест для торговли по типу колхозных рынков, поэтому частные производители не стремятся везти туда урожай.Но все это не повод закупать картофель впрок — его нужно правильно хранить, иначе запасы пропадут. В случае необходимости будет организован импорт из дружественных стран, заключил Белхароев.
https://ria.ru/20241104/kartofel-1981750260.html
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экономика, хаджимурад белхароев, рудн, цены
Экономика, Хаджимурад Белхароев, РУДН, Цены
Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая
Экономист Белхароев объяснил особенности ценообразования на картофель