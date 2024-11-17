https://ria.ru/20241117/kartofel-1984205633.html

Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая

Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая - РИА Новости, 17.11.2024

Раскрыто, почему "народный" овощ дорожает после сбора урожая

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С начала года цена на картофель выросла более чем на 50 процентов. С чем это связано, в интервью агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:15

2024-11-17T02:15

2024-11-17T08:29

экономика

хаджимурад белхароев

рудн

цены

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С начала года цена на картофель выросла более чем на 50 процентов. С чем это связано, в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Дело в том, что картофель почти не идет на экспорт, а производится исключительно для внутреннего рынка. Поэтому для корнеплода важны объемы урожая за предыдущий год — если он был большим, хранилища переполнены, рынка сбыта нет, цены падают. В результате в следующем году посевы сокращают из-за нерентабельности. Именно так произошло в этот раз — хранилища долго были забиты рекордным урожаем прошлого года, поэтому в прошлом сезоне картофель не дорожал. А в этом году урожай ожидаемо меньше, как следствие, цены растут. Сюда же следует добавить выросшие из-за инфляции производственные расходы. Помимо этого, в большинстве мегаполисов больше нет мест для торговли по типу колхозных рынков, поэтому частные производители не стремятся везти туда урожай.Но все это не повод закупать картофель впрок — его нужно правильно хранить, иначе запасы пропадут. В случае необходимости будет организован импорт из дружественных стран, заключил Белхароев.

https://ria.ru/20241104/kartofel-1981750260.html

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экономика, хаджимурад белхароев, рудн, цены