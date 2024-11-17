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В Москве спасли ястреба, заблудившегося в метро
В Москве спасли ястреба, заблудившегося в метро - РИА Новости, 17.11.2024
В Москве спасли ястреба, заблудившегося в метро
Ястреба-перепелятника, который заблудился на стации метро "Смоленская" в Москве, специалисты осмотрели и отпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:53
2024-11-17T17:53
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ястреба-перепелятника, который заблудился на стации метро "Смоленская" в Москве, специалисты осмотрели и отпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в Telegram-каналах писали, что на станции метро "Смоленская" в Москве заблудился молодой ястреб-перепелятник, он метался по вестибюлю и не мог вылететь. Сотрудники метро вызвали спасателей, они поймали птицу сачком. Ее отправили к специалистам департамента природы. "Птицу наши специалисты осмотрели и выпустили", - рассказали в пресс-службе.
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Хорошие новости, Москва, Московский метрополитен
В Москве спасли ястреба, заблудившегося в метро
Ястреба, заблудившегося в московском метро, поймали и отпустили на волю
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ястреба-перепелятника, который заблудился на стации метро "Смоленская" в Москве, специалисты осмотрели и отпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в Telegram-каналах писали, что на станции метро "Смоленская" в Москве заблудился молодой ястреб-перепелятник, он метался по вестибюлю и не мог вылететь. Сотрудники метро вызвали спасателей, они поймали птицу сачком. Ее отправили к специалистам департамента природы.
"Птицу наши специалисты осмотрели и выпустили", - рассказали в пресс-службе.