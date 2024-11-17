https://ria.ru/20241117/izrail-1984286683.html

ЦАХАЛ заявила об ударах по шести объектам "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ заявила об ударах по шести объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 17.11.2024

ЦАХАЛ заявила об ударах по шести объектам "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по шести военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в районе Дахие в Бейруте. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T21:02

2024-11-17T21:02

2024-11-17T21:20

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по шести военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в районе Дахие в Бейруте. "ВВС Израиля провели разведывательные удары по шести военным объектам "Хезболлах" в районе Дахие, ключевом оплоте террористов "Хезболлах" в Бейруте. Цели включают склады оружия "Хезболлах", командные центры и дополнительную военную инфраструктуру", - говорится в сообщении армии. Утверждается, что перед атаками были предприняты многочисленные шаги для смягчения ущерба гражданскому населению. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241117/izrail-1984286046.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)