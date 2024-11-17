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Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
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20:52 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/izrail-1984286046.html
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
Израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане, нанося удары по объектам движения "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:52
2024-11-17T20:52
в мире
ливан
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане, нанося удары по объектам движения "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных. "Израильские военные в воскресенье сообщили Франс Пресс, что с утра субботы поразили "более 200 целей" в Ливане", - пишет агентство. Отмечается, что за последние 36 часов армия несколько раз наносила удары по городу Тир и южным пригородам Бейрута. Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122.
https://ria.ru/20241117/livan-1984285514.html
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ

AFP: израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане, нанося удары по объектам движения "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.
"Израильские военные в воскресенье сообщили Франс Пресс, что с утра субботы поразили "более 200 целей" в Ливане", - пишет агентство.
Отмечается, что за последние 36 часов армия несколько раз наносила удары по городу Тир и южным пригородам Бейрута.
Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122.
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Источник: США допускают скорое прекращение огня между Ливаном и Израилем
Вчера, 20:40
 
В миреЛиванБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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