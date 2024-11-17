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Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
Израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане, нанося удары по объектам движения "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:52
2024-11-17T20:52
2024-11-17T20:52
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане, нанося удары по объектам движения "Хезболлах", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных. "Израильские военные в воскресенье сообщили Франс Пресс, что с утра субботы поразили "более 200 целей" в Ливане", - пишет агентство. Отмечается, что за последние 36 часов армия несколько раз наносила удары по городу Тир и южным пригородам Бейрута. Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122.
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль атаковал более 200 целей в Ливане за 36 часов, пишут СМИ
AFP: израильская армия с утра субботы поразила более 200 целей в Ливане