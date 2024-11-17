https://ria.ru/20241117/izrail-1984285685.html
Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте
Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте - РИА Новости, 17.11.2024
Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте
Советник президента США Амос Хохштейн намерен посетить Бейрут в ближайшие дни на фоне положительных тенденций в переговорах о прекращении огня между Ливаном и... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:42
2024-11-17T20:42
2024-11-17T21:18
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амос хохштейн
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента США Амос Хохштейн намерен посетить Бейрут в ближайшие дни на фоне положительных тенденций в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам."Американский спецпосланник Амос Хохштейн прибудет в Ливан в связи с, предварительно, положительными результатами с ливанской стороны, способствующими решению", - сказал собеседник агентства.По словам источника, ответ на предложение США, переданное ливанским властям в конце недели, с определенными условиями для прекращения огня с ливанской стороны готов."Усилившиеся удары Израиля по Ливану происходят в рамках так называемых переговоров под огнем, которые Израиль пытается использовать в своих интересах, чтобы извлечь максимально выгодные позиции для себя", - добавил источник.
https://ria.ru/20241117/livan-1984285514.html
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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Амос Хохштейн, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте
Источник в Бейруте: спецпосланник США прибудет в ближайшие дни для переговоров
БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента США Амос Хохштейн намерен посетить Бейрут в ближайшие дни на фоне положительных тенденций в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам.
"Американский спецпосланник Амос Хохштейн прибудет в Ливан в связи с, предварительно, положительными результатами с ливанской стороны, способствующими решению", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, ответ на предложение США, переданное ливанским властям в конце недели, с определенными условиями для прекращения огня с ливанской стороны готов.
"Усилившиеся удары Израиля по Ливану происходят в рамках так называемых переговоров под огнем, которые Израиль пытается использовать в своих интересах, чтобы извлечь максимально выгодные позиции для себя", - добавил источник.