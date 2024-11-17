https://ria.ru/20241117/izrail-1984285685.html

Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте

Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте - РИА Новости, 17.11.2024

Спецпосланник США прибудет в ближайшие дни, заявили в Бейруте

Советник президента США Амос Хохштейн намерен посетить Бейрут в ближайшие дни на фоне положительных тенденций в переговорах о прекращении огня между Ливаном и... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:42

2024-11-17T20:42

2024-11-17T21:18

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сша

амос хохштейн

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента США Амос Хохштейн намерен посетить Бейрут в ближайшие дни на фоне положительных тенденций в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил РИА Новости ливанский политический источник, приближенный к переговорам."Американский спецпосланник Амос Хохштейн прибудет в Ливан в связи с, предварительно, положительными результатами с ливанской стороны, способствующими решению", - сказал собеседник агентства.По словам источника, ответ на предложение США, переданное ливанским властям в конце недели, с определенными условиями для прекращения огня с ливанской стороны готов."Усилившиеся удары Израиля по Ливану происходят в рамках так называемых переговоров под огнем, которые Израиль пытается использовать в своих интересах, чтобы извлечь максимально выгодные позиции для себя", - добавил источник.

https://ria.ru/20241117/livan-1984285514.html

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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024