https://ria.ru/20241117/izrail-1984227981.html

В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху

В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 17.11.2024

В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху

Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:59

2024-11-17T09:59

2024-11-17T13:40

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. "Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор", — говорится в статье. Издание отмечает, что Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома. Никаких повреждений ракеты не причинили.

https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, биньямин нетаньяху, израиль