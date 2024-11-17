Рейтинг@Mail.ru
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 17.11.2024 (обновлено: 13:40 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/izrail-1984227981.html
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 17.11.2024
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху
Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:59
2024-11-17T13:40
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978876539_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c559a28b6ef3d4ee7175d65ec9bfc9ec.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. "Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор", — говорится в статье. Издание отмечает, что Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома. Никаких повреждений ракеты не причинили.
https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978876539_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a0873effeaf893cc7da383d205640d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху

ToI: 3 человек арестовали после пуска сигнальных ракет по резиденции Нетаньяху

© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.
"Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор", — говорится в статье.
Издание отмечает, что Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома. Никаких повреждений ракеты не причинили.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане
10 ноября, 20:05
 
В миреБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала