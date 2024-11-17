https://ria.ru/20241117/izrail-1984227981.html
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 17.11.2024
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху
Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:59
2024-11-17T09:59
2024-11-17T13:40
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израильская полиция задержала трех человек из-за атаки на частную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. "Рано утром в воскресенье были арестованы три человека после того, как две сигнальные ракеты были выпущены в сторону частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии и упали во двор", — говорится в статье. Издание отмечает, что Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома. Никаких повреждений ракеты не причинили.
https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль
В Израиле задержали трех подозреваемых в нападении на резиденцию Нетаньяху
ToI: 3 человек арестовали после пуска сигнальных ракет по резиденции Нетаньяху